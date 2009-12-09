Нафтогаз обеспокоен заявлениями СНБО

НАК «Нафтогаз Украины» обеспокоена заявлениями отдельных властных структур, которые могут привести к дестабилизации ситуации в газовой отрасли Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении указывается, что, в частности, 8 декабря на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины была размещена аналитическая справка относительно угроз национальным интересам в газовой сфере. Выводы, изложенные в документе, противоречат принципам поиска компромиссных подходов при решении сложных проблем, существующих в газовой сфере Украины, и развитии конструктивного диалога с российской стороной.

Во-первых, отмечают в пресс-центре, авторы документа сознательно замалчивают официальные заявления ответственных лиц как с украинской, так и с российской стороны об отсутствии объективных предпосылок для повторения кризисной ситуации, имевшей место в январе 2009 г.

Соответствующие гарантии безопасности поставок газа в ЕС были предоставлены Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время XIII саммита Украина-ЕС, который проходил 4 декабря с.г. в Киеве при участии премьер-министра Швеции Фредрика РЕЙНФЕЛЬДТА, который представлял шведское председательство в ЕС, и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ.

Во-вторых, данные гарантии базируются на договоренностях между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о невозможности применения штрафных санкций за недобор российского природного газа в результате уменьшения его потребления в Украине из-за влияния финансово-экономического кризиса. Эти договоренности были формализованы в Дополнении №1 к Контракту купли-продажи природного газа, в котором зафиксировано годовое контрактное количество природного газа, которое «Нафтогаз Украины» должен закупить в ОАО «Газпром» в 2009 году, - 33,51 млрд. куб. м и в 2010 году - 33,75 млрд. куб. м, вместо предусмотренных контрактом от 19 января 2009 года 40 млрд. куб. м и 52 млрд. куб. м соответственно.

Компания отмечает, что факт подписания указанного дополнения исключает любую угрозу применения «Газпромом» штрафных санкций за недобор НАК «Нафтогаз Украины» объемов природного газа в 2009-2010 годах, определенных в контракте.

В-третьих, благодаря успешному завершению в октябре-ноябре т.г. реструктуризации внешних долговых обязательств, финансовое состояние компании остается сбалансированным и стабильным. Компания отмечает рост рейтинга облигаций НАК «Нафтогаз Украины».

Компанией проведена значительная работа по повышению прозрачности. В частности, 31 августа т.г. был обнародован аудит финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за 2008 г., который осуществлялся компанией Ernst & Young.

В-четвертых, на сегодня в целом выполнено одно из главных требований Еврокомиссии и международных финансовых организаций (МФО), а именно – «обеспечение независимости газотранспортного оператора в контексте юридической формы, организации, принятия решений и счетов, а также газодобывающего оператора». В основном отвечают европейским требованиям и принципы, заложенные в нынешней системе организации работы компании, в том числе распределение видов деятельности на отдельных юридически и финансово независимых дочерних компаниях и предприятиях.

В соответствии с договоренностями с ЕС и МФО, Научно-исследовательским институтом нефтегазовой промышленности, дочерним предприятием НАК «Нафтогаз Украины» - «Наука Нафтогаз», осуществляется поэтапная разработка Программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины» с ее реализацией в 2010-2011 годы. ООО «Нафтогазбудинформатика» выполняет опытно-исследовательскую работу по проработке Концепции развития газового рынка, которая должна предшествовать разработке Программы реформирования газового сектора.

Также в сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» принял участие в выполнении обязательств, реализация которых выходит за пределы компетенции компании, в частности в подготовке законопроекта «О принципах функционирования рынка природного газа», который в октябре т.г. был внесен Кабинетом министров Украины в Верховную Раду (№5262 от 22.10.09), заявления Кабинета министров о присоединении к Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях, присоединении Украины к Договору об основании Энергетического Содружества и т. п.

Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что не существует никаких финансовых предпосылок для срыва очередного платежа за импортированный природный газ; не существует никаких предпосылок для возникновения нового газового кризиса.

Компания возмущена анонимностью как самого документа, который был обнародован на сайте СНБО Украины, так и ссылками в нем на выводы неизвестных мировых и отечественных экспертов. Такую практику распространения информации НАК «Нафтогаз Украины» считает недопустимой.

"Нафтогаз Украины" в очередной раз обращается к политикам и органам государственной власти всех уровней с требованием прекратить нагнетать напряженность вокруг деятельности компании, поскольку для результативности усилий НАК «Нафтогаз Украины» требуется непосредственная помощь со стороны властных органов, а не искусственные препятствия в ее работе, политизация и профанация вопроса, который является ключевым в обеспечении экономической безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, в подготовленной аппаратом СНБО "Аналитической записке относительно угроз национальным интересам в газовой сфере", обнародованной 8 декабря на сайте Президента, отмечается, что в СНБО предупреждают о возможной подготовке российской стороной "нового газового кризиса" для дискредитации Киева и подготовки условий заключения более выгодного для Москвы соглашения.