Ющенко настаивает на пересмотре газовых соглашений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на пересмотре украинско-российских газовых соглашений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью Сумской областной государственной телерадиокомпании.

Также глава государства прокомментировал состояние бюджетного процесса и украинско-российские отношения в энергетической сфере, выступил за необходимость введения конституционной реформы. Отдельно Президент дал оценку правительственным усилиям по борьбе с эпидемией гриппа и объяснил мотивы своего ветирования закона, который предусматривал выделение 1 млрд. грн. на противоэпидемические мероприятия за счет прибыли НБУ.

Комментируя украинско-российские газовые договоренности, В.ЮЩЕНКО отметил, что они должны носить рыночный характер, причем рыночные принципы в этих взаимоотношениях должны вводиться синхронно и симметрично.

Президент выразил уверенность, что если бы к расчету цены на газ и тарифа на транзит были применены справедливые рыночные формулы, цена газа для Украины составляла бы 137-147 долларов за тысячу кубометров, а рыночный тариф дополнительно принес бы в бюджет НАК «Нафтогаз Украины» 4-5 млрд. долларов.

«Нам не кредиты нужны, о которых сегодня премьер-министр договаривается с Вашингтоном, российскими компаниями, нам нужны нормальные рыночные условия, которые есть у наших соседей. Мы получили рыночную цену на газ, но не получили рыночную цену на наш транзит», - сказал В.ЮЩЕНКО, приведя еще ряд примеров нарушения принципа паритетности в украинско-российских газовых соглашениях. В частности речь идет о закреплении принципа «бери или плати» с возможностью наложения штрафов на Украину.

Глава государства предположил, что указанные соглашения были заключены с целью доведения НАК «Неафтогаз Украины» до банкротства и последующего выведения национальной ГТС из-под контроля Украины. «Завладеть этим активом было ключевой политической договоренностью премьер-министра», - заявил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что газовые соглашения с Россией, безусловно, ждут кардинального пересмотра. «Ялтинские договоренности – это сарказм, ирония над украинской экономикой», - сказал Президент.

Он сообщил, что «Нафтогаз Украины» имеет достаточный ресурс в 27 млрд. кубометров газа (закуплений по самой низкой сезонной цене), чтобы смягчить негативные эффекты для украинской экономики от очередного повышения цены на газ с начала 2010 года до мая. «Пережить ближайшие месяцы можно, но это только шанс для того, чтобы подготовиться в переговорном процессе, выйти с более эффективными переговорами», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил обращение Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предложением безотлагательно изменить газовые контракты, во избежание проблем с поставками газа в Украину и его транзитом в страны Европы.

Сегодня, 9 декабря, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назвал безответственными предложения о пересмотре газовых контрактов.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.