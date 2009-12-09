Нафтогаз считает недопустимым нагнетание напряженности

НАК «Нафтогаз Украины» считает недопустимым нагнетание напряженности вокруг передачи газораспределительных сетей на баланс ДП «Нафтогазмережи» и использование некоторыми руководителями профсоюзов трудовых коллективов газовых предприятий в акциях протеста, поскольку для этого нет никаких предпосылок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что согласно протоколу договоренностей между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины от 6 октября 2009 года «Относительно решения социальных вопросов, касающихся работников открытых акционерных обществ, которые будут приняты на работу в ДП «Нафтогазмережи», все работники облгазов, которые будут высвобождены в связи с передачей государственного имущества, будут трудоустроены в ДП «Нафтогазмережи».

При этом компания напоминает, что этот протокол лично подписали и подтвердили достигнутую договоренность председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА и председатель Профсоюза работников газовых хозяйств Украины О.АГРБА.

Кроме того, согласно штатному расписанию в региональных филиалах ДП «Нафтогазмержи» будут работать более 80 тысяч работников. Таким образом, каждый сотрудник облгаза, который задействован в газоснабжении, будет трудоустроен в структуре государственного оператора газовых сетей – ДП «Нафтогазмережи». Заработная плата в ДП «Нафтогазмережи» привязана к тарифной сетке работников других государственных газовых компаний, которые входят в состав НАК «Нафтогаз Украины», и в среднем выше уровня заработной платы в облгазах на 30-40%.

Компания отмечает, что безосновательные и безответственные действия некоторых руководителей профсоюза провоцируют трудовые коллективы на обострение ситуации в газовой отрасли, что ставит под угрозу безопасность и бесперебойность газоснабжения в Украине.

«Заявленная акция протеста будет отвлекать значительную часть работников региональных газоснабжающих предприятий от выполнения своих производственных функций – обеспечения бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям Украины», - отмечается в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» также считает, что заявленная акция протеста является очередной попыткой так называемых «офшорных» владельцев некоторых облгазов и их подчиненных сохранить контроль над предприятиями и предотвратить реформирование внутреннего газового рынка в целом. Кроме заявленной акции протеста, ярким примером теневого обращения средств может служить тот факт, что после начала работы ДП «Нафтогазмережи» руководители облгазов также начали повышать заработную плату своим работникам, что наглядно демонстрирует наличие скрытых «офшорными владельцами» финансовых возможностей для повышения уровня оплаты работников отрасли. При этом на сегодня задолженность облгазов перед государством уже составляет почти 8 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что реформы газовой отрасли усилят социальную защиту работников и будут способствовать повышению кадрового потенциала отрасли. Компания еще раз подтверждает свою готовность к открытому диалогу с представителями Профсоюза газовых хозяйств Украины.

Напомним, сегодня Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявил о том что, с 10 декабря в Украине стартует бессрочная акция протеста.

Основные требования к органам власти: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона путем создания нового незаконного посредника – «Нафтогазмережи».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективным использованием.