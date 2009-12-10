Госгорпромнадзор начал внеплановую проверку шахты «Красноармейская-Западная №1»

Донецк. Территориальное управление Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области проводит внеплановую проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда на шахте «Красноармейская-Западная №1» в связи с гибелью двух горняков, произошедшей на шахте 7 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления, расследование причин обрушения, повлекшего человеческие жертвы, осложняется отсутствием доступа к месту несчастного случая. «Место аварии засыпано горной массой, сейчас проводятся работы по его расчистке», - уточнили в пресс-службе, добавив, что экспертная комиссия приступила к изучению технической документации, а также опросу свидетелей аварии.

В пресс-службе также уточнили, что комиссию по расследованию аварии возглавляет начальник Донецкого горного округа Вячеслав КОРОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в 18-00 на шахте «Красноармейская-Западная №1» в г. Красноармейске Донецкой области произошло обрушение, вследствие которого погибли 34-летний машинист горно-выемочных машин и 38-летний проходчик. Еще четверо шахтеров, работавшие на аварийном участке, обратились за медицинской помощью. 9 декабря они были переведены в Донецкую областную клинику профессиональных заболеваний для дальнейшего обследования.

Справка УНИАН. ОАО «Угольная компания «Красноармейская-Западная №1» расположена в 13 км от г. Красноармейска (Донецкая обл.). Промышленные запасы угля - свыше 200 млн. тонн. Шахта была введена в эксплуатацию в декабре 1990 года с проектной мощностью 1,8 млн. тонн.

Шахтой отрабатывается пласт, который является опасным по внезапным выбросам угля, породы и газа, а также по взрывам угольной пыли.