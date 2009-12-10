Работники газовых хозяйств требуют устранить ДП «Нафтогазмережі»

Работники газовых хозяйств Украины собрали более 50 тыс. подписей с требованием к органам власти устранить посредническую структуру ДП «Нафтогазмережи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Профсоюза работников газовых хозяйств Украины Олег АГРБА сегодня на митинге под зданием Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

«Кампания стартовала в начале недели. На сегодня под обращением трудовых коллективов подписалось более 50 тысяч работников. В ближайшее время требования к органам власти поддержат практически все газовики страны. Мы настаиваем на отмене постановлений Кабинета министров №775 и №1241, которыми прикрываются рейдерские атаки на газовые хозяйства», - отметил О.АГРБА.

При этом он добавил, что «сегодня мы пикетируем НКРЭ, поскольку именно этот орган за последние полтора года сознательно не пересматривал тарифы обл- и горгазам, фактически доводил отрасль до банкротства. Понятно для чего это делалось. Нужно было уничтожить создаваемую десятилетиями систему, чтобы расчистить путь для нового посредника - «Нафтогазмережи», - заявил глава отраслевого профсоюза.

О.АГРБА считает, что чиновники НКРЭ должны понести ответственность за техногенную ситуацию в Винницкой области.

«В конце ноября, не имея законных оснований, кулуарно комиссия отбирает лицензию у компании «Винницагаз» и отдает ее филиалу «Нафтогазмережи». Сегодня в области работают два аварийных номера – 04 и 10-04, люди получают по две расчетных книжки, и при этом не понимают, кто приедет к ним на вызов в случае аварийной ситуации – филиал или облгаз. Кто в таком случае будет отвечать, если начнутся аварии? Чиновники НКРЭ, Кабинет министров, "Нафтогаз"?», - отметил он.

Также О.АГРБА заявил, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» отказалось от взятых на себя обязательств перед профсоюзами.

«По протоколу договоренностей руководители НАК, лично Олег ДУБИНА, брали на себя обязательства, что создание новой структуры не приведет к безработице в отрасли. Цену обещаниям мы видим на примере созданного винницкого филиала «Нафтогазмережи», где штатные нормативы предполагают почти двукратное уменьшение численности персонала по сравнению с облгазом», - добавил глава профсоюза.

Напомним, 9 декабря Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявил о том что, с 10 декабря в Украине стартует бессрочная акция протеста. Основные требования от органов власти: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона через создание нового незаконного посредника – «Нафтогазмережи».

После этого пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что считает недопустимым использование некоторыми руководителями профсоюзов трудовых коллективов газовых предприятий в акциях протеста, поскольку для этого не существует никаких предпосылок.

По сообщению компании, согласно протоколу договоренностей между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины от 6 октября 2009 года «Относительно решения социальных вопросов, которые касаются работников открытых акционерных обществ, которые будут приняты на работу в ДП «Нафтогазмережи», все работники облгазов, которые будут высвобождены в связи с передачей государственного имущества, будут трудоустроены в ДП «Нафтогазмережи».

НАК «Нафтогаз Украины» также считает, что заявленная акция протеста является очередной попыткой так называемых «оффшорных» владельцев некоторых облгазов и их подчиненных сохранить контроль над предприятиями и предотвратить реформирование внутреннего газового рынка в целом.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.