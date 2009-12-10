"Кременчуггаз" планирует в 2010 г. получить 10 млн. грн. убытков

В 2010 году, в соответствии с утвержденным финансовым планом, ОАО «Кременчуггаз» планирует получить 10 млн. грн. убытков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности председателя правления предприятия Богдан ОКСЕНЕНКО.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» предоставил основные прогнозные показатели деятельности «Кременчуггаза» на 2010 год. На основании этих показателей предприятие разработало финансовый план на следующий год, в котором зафиксировано 10 млн. грн. убытков. И, как сообщил Б.ОКСЕНЕНКО, «Нафтогаз Украины» этот финансовый план принял.

Б.ОКСЕНЕНКО считает, что правительство преднамеренно доводит к развалу, банкротству и ликвидации газотранспортную систему страны. «За 9 месяцев этого года мы получили убыток от операционной деятельности 4,4 млн. грн., по отрасли - 1,25 млрд. грн.. Причина убыточности - несоответствие тарифов на транспортировку и поставку газа. За 10 месяцев мы недополучили более 16 млн. грн. тарифной выручки», - сказал Б.ОКСЕНЕНКО.

По его словам, предприятие неоднократно обращалось в НКРЭ с просьбой повысить тариф и привести его к экономически обоснованному, но в ответ получили отказ.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации ”Кременчуггаз” (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге Полтавской области.

51% акций ”Кременчуггаза” владеет НАК ”Нафтогаз Украины”, номинальными держателями 27,973% является АКБ ”Трансбанк” (г. Киев) и 13,309% - ОАО ”Межрегиональный фондовый союз” (г. Киев).