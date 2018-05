E.ON Ruhrgas заплатит "Газпрому" аванс за невыбранный газ

Дочернему предприятию крупнейшего в Европе энергоконцерна E.ON AG - E. ON Ruhrgas - придется заплатить "Газпрому" аванс в счет будущих поставок, так как по итогам 2009 года немецкий концерн не выберет минимальные объемы газа по контракту, заявил генеральный директор E.ON Ruhrgas Бернхард Ройтерсберг в интервью немецкой газете Die Welt.

"Если мы не выберем минимальный объем газа, мы должны будем заплатить аванс, чтобы купить его позднее, - заявил Ройтерсберг. - В рамках контрактов существует достаточно гибкий подход к поставкам, зависящий от реакций на текущую ситуацию на рынке. По итогам года мы можем выбрать меньше газа, чем указано в контракте".

"При нынешней ситуации на газовом рынке с избыточным предложением все компании находятся под давлением. Не только экономический кризис сыграл свою роль. Предложение было увеличено новыми возможностями финансирования, особенно в США, и расширению возможностей в секторе СПГ", - говорит Ройтерсберг. За девять месяцев 2009 года прибыль E.ON Ruhrgas уменьшилась на 30% и составила 1,4 миллиарда евро.

Причинами Ройтерсберг называет падение цен, снижение оборота и сокращение размеров дивидендов от сотрудничества концерна с "Газпромом". В связи с этим компания проводит реорганизацию, которую планирует завершить до августа 2010 года.

E.ON Ruhrgas принадлежит 20% совместного с "Газпромом" проекта - газопровод "Северный поток" (Nord Stream). Ранее замгендиректора "Газпром экспорта"Сергей Челпанов сообщал, что газовый холдинг может предъявить европейским потребителям штрафные санкции за недобор в 2009 году порядка 8-9 миллиардов кубометров газа по контрактам take or pay (бери или плати). При этом СМИ сообщали, что европейские потребители ведут переговоры с "Газпромом" об отмене штрафов за недобор газа по контрактам take or pay в текущем году, мотивируя это тем, что Украине такие санкции не предъявлялись.

Крупнейшие потребители российского газа в Европе, прежде всего Германия, Италия и Турция, в 2009 году не выбирают предусмотренные контрактами минимальные объемы. По данным газеты "Коммерсант", итальянская Eni, немецкий E.ON, турецкая Botas и ряд других компаний должны заплатить "Газпрому" штрафов на 2,8 миллиарда долларов за недобор газа в этом году.

По итогам первого полугодия страны Западной Европы снизили закупки российского газа в целом на 29% - до 46 миллиардов кубометров. Для Германии падение составило 44% (до 12,23 миллиарда кубометров), для Италии - 34% (до 8,2 миллиарда), для Франции - 21% (до 5,97 миллиарда), сообщает РИА Новости.