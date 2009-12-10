Передача распределительных сетей НАКу сорвет отопительный сезон

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что передача газораспределительных сетей «Нафтогазу» угрожает срывом отопительного сезона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя заявление профсоюза работников газовых хозяйств о начале бессрочной акции протеста против политики правительства в газовой сфере с требованием, в частности, прекратить эксперименты в отрасли во время отопительного сезона, создавая нового посредника – «Нафтогазмережи» и передавая ему на баланс газораспределительных сетей.

«В действиях правительства отсутствует логика: он хочет улучшить расчеты за газ со стороны облгазов, но отказывается довести тарифы на транспортировку топлива до экономически выгодных, - отметил С.ТИГИПКО. По большей части искусственно созданные долги за газ служат оправданием придирок к частным облгазам.

По словам кандидата в Президенты, речь «идет о банальной оптимизации налогообложения «Нафтогаза»: долги облгазов списываются с фискальной задолженности госкомпании”. При этом С.ТИГИПКО отметил, что передача газораспределительных сетей «Нафтогазу» прямо противоречит подписанной премьером Брюссельской декларации и откладывает реализацию реформ в газовой сфере.