Акционеры «Укрнафты» на собрании распределят прибыль за 2006-2008 гг.

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» на внеочередном собрании, которое назначено на 26 января 2010 года, планируют рассмотреть вопрос распределения прибыли за 2006-2008 годы.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в издании "Ведомости ГКЦБФР".

Как отмечается в сообщении, в повестку дня собрания включены 13 вопросов:

отчет правления ОАО «Укрнафта» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007-2008 гг.; отчет правления компании о деятельности дочерних предприятий и предприятий, созданных с участием ОАО «Укрнафта»; отчет наблюдательного совета ОАО «Укрнафта» о проведенной работе за 2007-2008 гг.;

отчет ревизионной комиссии компании о проведенной работе за 2006-2008 гг. и ее выводы относительно годового отчета и баланса общества за 2006-2008 гг.; утверждение годового отчета, баланса ОАО «Укрнафта» за 2006-2009 гг.; распределение прибыли ОАО «Укрнафта» за 2006-2008 гг., утверждение срока и порядка выплаты дивидендов;

внесение изменений и дополнений в устав и внутренние положения ОАО «Укрнафта»;

отзыв и избрание председателя и членов наблюдательного совета ОАО «Укрнафта»;

отзыв и избрание председателя и членов ревизионной комиссии; отзыв и избрание председателя правления ОАО «Укрнафта»; об обязательстве ОАО «Укрнафта» до 1 июля 2010 года провести международный аудит и предоставить НАК «Нафтогаз Украины» финансовую отчетность общества за 2009 год, составленную по международным стандартам, с целью консолидации; о выполнении коллективного договора, состоянии производственных фондов, уровне оплаты труда работников производственной сферы "Укрнафты"; о заключении соглашения между ОАО «Укрнафта», миноритарными акционерами и собственником контрольного пакета акций компании о взаимопонимании и сотрудничестве.

Напомним, с начала года не состоялись четыре назначенных собрания акционеров ОАО «Укрнафта» из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».