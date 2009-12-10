Кабмин обязал приобрести и установить счетчики воды и тепла

Кабинет министров Украины обязал производителей и поставщиков тепла и воды приобрести и установить системы учета потребления воды и тепловой энергии.

Об этом говорится в постановлении Кабмина (№1296 от 2 декабря т.г.), размещенном на Правительственном портале.

Документом внесены изменения в Порядок формирования тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды.

В частности, в тарифы на предоставление услуг по централизованному отоплению включаются расходы по созданию резервного капитала, который направляется на капитальные инвестиции, в том числе на приобретение и установку домовых приборов учета тепловой энергии, граничная величина которых определяется с учетом объема средств, необходимых для обеспечения воссоздания и развития основных средств и нематериальных активов, подлежащих амортизации.

Объем капительных инвестиций, направляющихся на приобретение и установку домовых приборов учета тепловой энергии, определяется отдельно для каждого дома и предусматривается в инвестиционной программе на срок не более 5 лет.

При этом также внесены изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

В частности, в тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу включаются расходы по созданию резервного капитала, которые направляются на капитальные инвестиции, в том числе на приобретение и установку домовых приборов учета воды, граничная величина которых определяется с учетом объема средств, необходимых для обеспечения воссоздания и развития основных средств и нематериальных активов, подлежащих амортизации.

Объем капительных инвестиций, направляющихся на приобретение и установку домовых приборов учета воды, определяется отдельно для каждого дома и предусматривается в инвестиционной программе на срок не более 5 лет.