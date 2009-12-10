НКРЭ перенесла рассмотрение вопроса по «Нафтогазмережі»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) перенесла рассмотрение вопроса о расширении территории лицензионной деятельности Черновицкого филиала дочернего предприятия НАК «Нафтогаз Украины» «Нафтогазмережі» на следующее заседание, которое состоится 17 декабря т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Рассмотрение данного вопроса перенесено в связи с неподготовленностью представителей филиала к предоставлению ответов на уточняющие вопросы членов комиссии.

Черновицкий филиал «Нафтогазмережі» просил регулятора расширить свою лицензионную деятельность на 21 населенный пункт в Черновицкой области.

Сегодняшнее заседание НКРЭ сопровождалось пикетом представителей профсоюзов газоснабжающих компаний, в частности, «Винницагаза» и «Хмельницкгаза», которые требовали от регулятора не содействовать процессу возвращения распределительных сетей, арендовавшихся облгазами, в управление НАК «Нафтогаз Украины».

В пикете принимало участие около 200 человек. Они держали в руках плакаты «Урядовці, ви відповідальні за безпеку газопостачання і спокій громадян України» и скандировали «Нас дістали – Кальченка на нари», «Кальченко и Дубина – ганьба України».

В самом заседании комиссии приняли участие народные депутаты Александр ВОЛКОВ и Эльбрус ТАДЕЕВ (фракция Партии регионов), которые просили членов комиссии обстоятельно подойти к вопросу передачи газораспределительных сетей на баланс НАК «Нафтогаз Украины». По их мнению, данная инициатива приведет к ухудшению газоснабжения конечных потребителей, в том числе и населения. Кроме того, в заседании приняли участие около 20 руководителей обл- и горгазов, которые поддерживали предложения народных депутатов и эмоционально реагировали на высказывания руководителя Черновицкого филиала «Нафтогазмережі».

Напомним, вчера, 9 декабря, Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявил о том что, с 10 декабря в Украине стартует бессрочная акция протеста. Основные требования от органов власти: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона через создание нового незаконного посредника – «Нафтогазмережі».

После этого пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что считает недопустимым использование некоторыми руководителями профсоюзов трудовых коллективов газовых предприятий в акциях протеста, поскольку для этого не существует никаких предпосылок.

По информации компании, согласно протоколу договоренностей между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины от 6 октября 2009 года «Относительно решения социальных вопросов, которые касаются работников открытых акционерных обществ, которые будут приняты на работу в ДП «Нафтогазмережи», все работники облгазов, которые будут высвобождены в связи с передачей государственного имущества, будут трудоустроены в ДП «Нафтогазмережі».

НАК «Нафтогаз Украины» также считает, что заявленная акция протеста является очередной попыткой так называемых «оффшорных» владельцев некоторых облгазов и их подчиненных сохранить контроль над предприятиями и предотвратить реформирование внутреннего газового рынка в целом.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.