В Вашингтоне прошло заседание Комиссии Украина-США

В Вашингтоне 9 декабря в рамках визита министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО в США состоялось учредительное заседание украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В заседании, которое прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА и первого заместителя госсекретаря США Джеймса СТЕЙНБЕРГА, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах внешней политики, обороны и безопасности, торговли и инвестиций, энергетики, нераспространения, усиления демократии и верховенства права, углубления межличностных контактов.

По данным МИД, одним из важнейших результатов заседания стало подтверждение с американской стороны ее намерений наполнять реальным содержанием отношения стратегического партнерства между США и Украиной. В частности, речь шла о твердом намерении американской стороны и в дальнейшем быть преданным предоставленным в 1994 году гарантиям территориальной целостности и независимости Украины.

Участники заседания также дали оценку результатам проведенных осенью с.г. заседаний четырех существующих двусторонних межгосударственных механизмов – Рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля, Совета по вопросам торговли и инвестиций, Рабочей Группы по энергетической безопасности и консультаций по вопросам обороны.

Отдельное внимание было обращено на необходимость усиления гуманитарных контактов между гражданами Украины и США.

Стороны согласились провести второе заседание Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США в Киеве весной 2010 года.

Как сообщалось, о создании украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству договоренность была достигнута во время визита в Украину вице-президента США Джо БАЙДЕНА в июле с.г. в соответствии с положениями Дорожной карты приоритетов украинско-американского сотрудничества и Хартии Украина-США о стратегическом партнерстве.