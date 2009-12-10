«Укртатнафта» увеличила переработку нефти на 10,5%

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), по оперативным данным в январе-ноябре 2009 года увеличила переработку нефтяного сырья на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млн. 772,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки нефтяного сырья в январе-ноябре т.г. на «Укртатнафту» увеличились на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млн. 725,7 тыс. тонн.

За отчетный период «Укртатнафта» увеличила производство бензина на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 897,5 тыс. тонн, дизельного топлива – на 23,1%, до 870,6 тыс. тонн, мазута – на 26,4%, до 473,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.