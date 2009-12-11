Цены на нефть и газ для Беларуси в 2010 г. могут быть на уровне 2009 г.

Президенты РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко дали поручение рассмотреть вопрос о сохранении цен на нефть и газ для Минска в 2010 году на уровне этого года, сообщил государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин журналистам в четверг, сообщает РИА Новости.

"Сегодня было дано задание президентами и Сечину, и Семашко провести дополнительное согласование и в принципе оставить те цены, которые были в 2009 году", - сказал Бородин по итогам заседания Высешго Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии, отвечая на вопрос о том, была ли достигнута договоренность по цене на нефть и газ для Минска на следующий год.