В РФ экспортная пошлина на нефть может снизиться до 266-268 долл.

Экспортная пошлина на российскую нефть после роста в декабре с 1 января может незначительно снизиться - с нынешних 271 доллара за тонну до 266-268 долларов за тонну, следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе, сообщает РИА Новости.

"Средняя цена мониторинга с 15 ноября по 10 декабря составила 75,66 доллара за баррель. Исходя из этого можно сделать вывод, что предельный уровень ставки пошлины снизится", - сказал РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович.

Чтобы этого не произошло, цена на нефть марки Urals в оставшиеся 2 торговых дня мониторинга должна повысится в среднем до 79 долларов за баррель. Однако чиновник считает это маловероятным.

"Если цена останется в пределах 68-72 долларов, то средняя цена мониторинга составит 74,93 -75,31 доллара за баррель", - добавил Сакович.

Таким образом, исходя из формулы расчета пошлины, предельная ставка пошлины с 1 января может составить 266-268 долларов за тонну.

В этом случае ставки пошлины на нефтепродукты также понизятся - до 192-193 долларов за тонну на светлые и 103-104 долларов за тонну на темные нефтепродукты. В декабре они составляют 194,9 доллара и 105 долларов за тонну соответственно.

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов. В декабре она выросла сразу на 40 долларов.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.

С декабря правительство устанавливает нулевую пошлину на экспорт нефти с ряда месторождений Восточной Сибири.