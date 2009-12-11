Эксперт: падение производства электроэнергии составит 11%

Падение производства электроэнергии в Украине по результатам всего 2009 года составит 11% (в годовом измерении).

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

По его мнению, в декабре темпы сокращения производства электроэнергии сохранятся на текущем уровне.

Как подчеркнул аналитик, темпы падения производства электроэнергии замедлились с 15,7% в первом квартале и 13,2% за 10 месяцев до 11,3% за 11 месяцев т.г. “Более низкие темпы падения производства электроэнергии в четвертом квартале 2009 года обусловлены сравнительно низким уровнем производства в четвертом квартале 2008 года, вызванным резким сокращением потребления электроэнергии металлургической отраслью”, - считает Я.ЛИПЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-ноябре т.г. сократилось на 11,3%, или 19,757 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 155 млрд. 67,8 млн. кВт/ч.

В то же время в ноябре выработка электроэнергии выросла на 9,4%, или 1,386 млрд. кВт/ч, по сравнению с ноябрем 2008 года, - до 16,092 млрд. кВт/ч.