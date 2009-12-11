«Укринтерэнерго» продлило контракт на поставку электроэнергии в Беларусь

Госпредприятие "Укринтерэнерго" пролонгировало на 2010 год действовавший до конца текущего года контракт с государственным концерном "Белэнерго" на поставку украинской электроэнергии в Белоруссию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор "Укринтерэнерго" Валентин БОНДАРЕНКО журналистам в Киеве в пятницу.

"Срок действия внешнеэкономического контракта между "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" продлен до конца 2010 года во исполнение соответствующих решений правительства Украины", – сказал он.

Директор "Укринтерэнерго" подчеркнул, что и сам контракт с "Белэнерго" был заключен во исполнение межправительственных договоренностей между Украиной и Белоруссией.

"Укринтерэнерго", по словам В.БОНДАРЕНКО, также согласовало с "Белэнерго" увеличение поставок украинской электроэнергии в Белоруссию до 4 млрд. кВт/ч в 2010 году, что соответствует 100%-й загрузке межгосударственного сечения Украина-Белоруссия.

"Укринтерэнерго" рассчитывает в 2010 году удвоить объемы экспорта украинской электроэнергии, увеличив экспорт в Белоруссию и другие страны до 8,1 млрд кВт/ч, сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила поставки электроэнергии в Белоруссию в июне 2009 года. "Укринтерэнерго" в июне-октябре, по данным Минтопэнерго, экспортировало в Белоруссию 792,9 млн кВт/ч электроэнергии.