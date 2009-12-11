Суд подтвердил правомерность ликвидации «УкрГаз-Энерго»

Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность принятия Кабинетом министров Украины решения о ликвидации СП ЗАО «УкрГаз-Энерго», созданного в 2006 году НАК «Нафтогаз Украины» и компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА.

«Суд отменил постановление Окружного административного суда Киева и подтвердил правомочность распоряжения правительства Юлии ТИМОШЕНКО (№260 от 6 февраля 2008 года), которым отменялось распоряжение правительства Юрия ЕХАНУРОВА о создании «УкрГаз-Энерго», и поручалось «Нафтогазу Украины» и Минюсту принять меры для прекращения ЗАО», - цитирует Е.КОРНИЙЧУКА его пресс-служба.

По словам первого замминистра, это означает, что осуществляемые Минюстом и другими органами власти действия по прекращению деятельности «УкрГаз-Энерго» являются законными и правильными.

Напомним, в начале июня 2009 года Апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Хозяйственного суда Киева, который вынес определение о прекращении деятельности «УкрГаз-Энерго» путем его ликвидации по итогам рассмотрения иска «Нафтогаза Украины»

1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Истцом в споре выступал НАК «Нафтогаз Украины», ответчиком - ЗАО «УкрГаз-Энерго», RosUkrEnergo и Шевченковская райадминистрация. Третьими лицами выступали Минтопэнерго, Минэкономики, Минфин, Минюст и Кабмин.

Решением суда признано недействительным решение учредительного собрания основателей «УкрГаз-Энерго» от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, Устав компании, утвержденный решением учредительного собрания основателей, изменения к Уставу, утвержденные решением собрания акционеров от 28 апреля 2007 года.

Также признана недействительной государственная регистрация «УкрГаз-Энерго». Решением суда компания будет закрыта путем ликвидации. В то же время суд отказал в создании ликвидационной комиссии.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.