Кабмин намерен ежеквартально повышать тарифы на газ для населения

Кабинет Министров Украины намерен с 1 апреля 2010 года ежеквартально повышать тарифы на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 25%.

Об этом сказано в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), копией которого располагает УНИАН.

«Мы еще раз подтверждаем наше обязательство внедрять объявленное поквартальное повышение тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго», – сказано в документе.

Также в нем отмечается, что «в случае, если мы не сможем внедрить повышение цен на газ, которое должно было быть выполнено до президентских выборов, мы обязываемся дополнить мероприятия по повышению цен на газ, запланированные на 2010 год, с тем, чтобы частично компенсировать фискальные последствия этих промедлений. Новый график повышения цен вступит 1 апреля, после чего будет происходить 25-процентное поквартальное повышение, чтобы до конца 2010 года достичь такого же уровня цен, который предусматривался программой».