Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 11 декабря, продемонстрировали разнонаправленную динамику: в США стоимость барреля "черного золота" опустилась ниже отметки в 70 долларов на фоне укрепления американской валюты, а в Великобритании - незначительно выросла, сообщает агентство РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,67 доллара - до 69,87 доллара за баррель.

Росту цен не смогла поспособствовать даже положительная экономическая информация из США и Китая. За последние восемь дней торгов цена на нефть в США снизилась на 8,5 доллара, потеряв в общей сложности почти 11% от своей стоимости, отмечает агентство.

При этом, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,02 доллара - до 71,88 доллара за баррель.