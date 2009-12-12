Украине необходимо модернизировать нефтегазовый сектор

Украине необходимо модернизировать и реформировать нефтегазовый сектор для обеспечения энергетической безопасности.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ в своей статье для издания «Зеркало недели» (№48 от 12-18 декабря 2009 года).

«Необходимы модернизация и изменения в нефтегазовом секторе, чтобы Украина чувствовала себя в энергетической безопасности и имела надежный доступ к источникам топлива», — заявил Дж.ТЕФФТ.

Вместе с тем, дипломат заявил о важности и необходимости экономических реформ и эффективной борьбе с коррупцией для преодоления последствий экономического кризиса.

«Наша команда в Посольстве США настроена на совместную работу и помощь Украине даже в период, когда нам всем приходится переживать экономические трудности. Последнее, конечно, будет требовать от руководства Украины трудных бюджетных решений, твердой решимости проводить экономические реформы и готовности бороться с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизни», - уверен посол.

Он также подчеркнул, что Украина остается для США приоритетным партнером со времени обретения независимости.

«Прочное партнерство с Украиной было приоритетом для руководства США со времени распада Советского Союза. Оно остается приоритетом и сейчас», - заявил Дж.ТЕФФТ.