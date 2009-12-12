Европа не должна опасаться энергетической мощи РФ

Европа, вместо того, чтобы опасаться энергетической мощи России, должна искать передовые технологические решения и осваивать новые модели развития, основанные на энергоэффективности, заявил в пятницу вечером в Венеции полномочный управляющий Eni Паоло Скарони (Paolo Scaroni), сообщают местные СМИ, сообщает РИА Новости.

Глава крупнейшей итальянской энергетической группы принял участие в торжествах по случаю 40-летия сотрудничества между Россией и Италией в области поставок энергоносителей, которое уже давно переросло в стратегическое партнерство. В церемонии, которая прошла в пятницу вечером в знаменитом венецианском Дворце дожей, помимо Скарони приняли участие министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, замминистра экономического развития Италии Адольфо Урсо (Adolfo Urso), президент области Венето Джанкарло Галан (Giancarlo Galan), а также многие видные представители "Газпрома" и Eni.

"Россия обеспечивает треть потребностей Италии в природном газе, ежегодно экспортируя в нашу страну около 23 миллиардов кубометров газа. Будучи главным клиентом "Газпрома", который занимает первое место в мире по добыче газа, Eni намерена еще более укрепить свои позиции на европейском газовом рынке", - подчеркнул Скарони.

По словам главы Eni, "газ в Европе имеет великое будущее", а его потребление на континенте к 2020 году вырастет на 20-30%. При этом объемы добычи газа в самой Европе к этому сроку должны уменьшиться примерно вдвое по сравнению с нынешним уровнем. В такой ситуации стратегический альянс между "Газпромом" и Eni, последним проявлением которого является проект газопровода "Южный поток", приобретает особое значение.

В свою очередь в обращении главы "Газпрома" Алексея Миллера, который не смог приехать на торжества в Венецию, отмечалось, что при всей важности "Южного потока" для обеих стран, этот газопровод вовсе не является единственным проектом, направленным на обеспечение энергетической безопасности Европы. В Старом Свете найдется место и другим проектам, которые не должны конкурировать друг с другом, отмечалось в документе, который зачитал участникам торжественного собрания Медведев.

Кроме того, заместитель руководителя "Газпрома" выразил уверенность, что проект "Южный поток" будет осуществлен в срок и поставки газа по новому магистральному газопроводу начнутся в 2015 году, как это и запланировано. Он также заявил журналистам, что "Газпром" и Eni после решения о присоединении к проекту французской компании Edf пока не видят необходимости дальнейшего расширения числа участников проекта, хотя в принципе не исключают такой возможности в будущем. "У нас есть все для успешной реализации проекта. У нас есть технологии, есть надежные партнеры", - подчеркнул он.

Что касается конкретного участия EdF в "Южном потоке", руководители "Газпрома" и Eni, которые пока на паритетных началах контролируют этот проект, единодушно высказались в том смысле, что вопрос о масштабах участия французской компании и размер ее активов будут совместно определены на предстоящих переговорах.

И Медведев, и Скарони сообщили журналистам, что доля EdF должна составить от 10% до 20%, но пока воздержались от ответа на вопрос о том, как точно распределятся акции между тремя участниками "Южного потока". "Мы пока еще просто не дошло до этого пункта. Мы еще не развязали этот узел, поэтому среди нас и нет EdF", - сказал Скарони.

Согласно информации, полученной РИА Новости из источников в Eni, этот вопрос, возможно, будет решен уже в первые месяцы 2010 года.

Газопровод "Южный поток" мощностью до 63 миллиардов кубометров в год предполагается проложить по дну Черного моря из России в Болгарию, далее две его ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. "Южный поток" должен снизить зависимость поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности, от Украины и Турции.

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Газопровод должен вступить в строй в конце 2015 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 25 миллиардов евро.

"Газпром" 27 ноября подписал с EdF меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возможность вхождения французской компании в "Южный поток". Позже в Риме "Газпром" и Eni зафиксировали в меморандуме договоренность о вхождении в проект французской компании.