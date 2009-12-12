Ирак добывает 12 млн баррелей нефти в день

Объем добычи нефти в Ираке, благодаря новым контрактам с иностранными компаниями и развитию иракской нефтедобычи, достигнет уровня в 12 миллионов баррелей в день, заявил в субботу министр нефти Ирака Хусейн аль-Шахристани после завершения тендера на крупнейшее иракское месторождение Западная Курна-2, который выиграли ЛУКОЙЛ и норвежская "Статойл" (StatoilHydro), сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что после торгов у Ирака останется еще множество нефтяных полей, которые он может предложить для разработки иностранным компаниям.

В ходе второго дня торгов нефтяное месторождение Бадра выиграл консорциум, который возглавляет "Газпром нефть". Контракт на освоение иракского месторождения Гарраф выиграли японская компания Japex и малазийская Petronas.

Двухдневный тендер на разработку десяти нефтегазовых месторождений с участием 44 компаний начался в Ираке в пятницу. Компании-разработчики определяются в ходе встречи в иракском министерстве нефти в присутствии премьер-министра страны Нури аль-Малики и 44 представителей компаний-претендентов.

В ходе торгов в пятницу правительство Ирака передало контракт на освоение крупного месторождения Халфайя, на которое претендовали российские "Газпром нефть" и "Роснефть", консорциуму во главе с китайской компанией CNPC.

По результатам еще одного тендера консорциум британско-нидерландской компании Royal Dutch Shell и Petronas выиграл контракт на разработку крупного нефтегазового месторождения Маджнун (Majnoon), запасы которого оцениваются приблизительно в 12,5 миллиарда баррелей.

Два месторождения - Восточный Багдад (Baghdad East) и Восточные поля (Eastern Fields) - остались под контролем министерства нефти Ирака, так как на них заявок от участников международного тендера не поступило.

По итогам тендера месторождение Западная Курна-2, резервы которого оцениваются в 12,9 миллиарда баррелей, будут осваивать ЛУКОЙЛ и его партнер "Статойл" (StatoilHydro). Компании предложили за каждый добытый баррель углеводородов 1,15 доллара. Предполагаемые объемы добычи составят 1,8 миллиона баррелей в сутки. При этом доля ЛУКОЙЛ 85%, а его партнера -15%. Компании победили в тендере конорциум Petronas, куда входят британская BP c китайским CNPC, а также французский энергетический гигант Total, отмечает Франс Пресс. Западная Курна-2 считается одним из крупнейших месторождений в мире.

Компании Газпром, южнокорейская KoGas, малайзийская Petronas и турецкая TPAO, по данным Рейтер, приняли предложение иракского министерства нефти платить за каждый добытый баррель углеводородов 5,5 доллара. Предполагаемые объемы добычи месторождения, расположенного на границе с Ираном, составят 170 тысяч баррелей в сутки.

По данным агентства, доказанные запасы месторождения Барда, считающегося самым маленьким из предложенных, достигают 109 миллионов баррелей.