Ющенко: деньгами МВФ правительство будет погашать долги за газ
У Вашингтона просили 2,3 млрд. долл.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство пытается получить от Международного валютного фонда очередной транш кредита для погашения долгов за газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжествах по случаю присвоения Тернопольскому государственному техническому университету статуса «национального».
В.ЮЩЕНКО отметил, что только что из Вашингтона вернулась правительственная делегация, которая просила 2 млрд. 300 тыс. долларов для того, чтобы рассчитаться с долгами за газ.
При этом Президент в очередной раз раскритиковал правительство за привлечение большого количества кредитов. Он напомнил, что только в проекте бюджета на следующий год правительство предлагало предусмотреть 22 млрд. грн. на обслуживание процентов по кредитам. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эти долги придется отдавать детям и внукам.
Как сообщал УНИАН, в номере от 10 декабря с.г. американское издание The New York Times, ссылаясь на данные, полученные от официального представителя МВФ, опубликовало информацию о том, что МВФ отложил до завершения президентских выборов предоставление Украине последнего – четвертого – транша кредита в размере 3,5 млрд. дол. США.
11 декабря, комментируя эти информацию, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявил, что вопрос о выделении Украине четвертого транша кредита МВФ находится на стадии подготовки к рассмотрению Советом директоров фонда.
Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.