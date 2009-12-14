Тимошенко сегодня встретится с ликвидаторами

В понедельник, 14 декабря, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретится с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС.

Как сообщает Правительственный портал, начало встречи в 13:00.

Кабмин в полном объеме профинансировал все чернобыльские проекты. Кабинет министров Украины в полном объеме и своевременно профинансировал все чернобыльские проекты, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

"Невзирая на кризис, все чернобыльские проекты профинансированы в полном объеме - как за счет государственного бюджета, так и за средства доноров", - сообщил заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ХОЛОША.

По его словам, в зоне отчуждения поддерживается стабильная радиологическая ситуация, в плановом режиме ведутся работы по выполнению программ по обращению с радиационными отходами, снятию ЧАЭС с эксплуатации и преобразованию в экологически безопасную систему.

Что касается реализации чернобыльских проектов, В.ХОЛОША заверил: "Уже проводится экспертиза проекта строительства хранилища отработанного ядерного топлива, и вскоре будет подан в Специализированную государственную экспертную организацию проект нового безопасного конфайнмента".

Кроме того, сказал заместитель министра, уже завершено строительство всех трех ЛОТов завода по переработке твердых радиоактивных ядерных отходов.

"В конце первого квартала следующего года мы планируем приступить к испытаниям завода и, наконец, ввести его в эксплуатацию", - сообщил В.ХОЛОША.