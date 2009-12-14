На ЗАЭС заканчивается срок эксплуатации энергоблоков

На Запорожской АЭС в ближайшие годы заканчивается срок эксплуатации энергоблоков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, об этом заявил первый заместитель председателя ОГА Александр БЕРЕЖНОЙ на совещании по вопросам развития в регионе альтернативных источников электроэнергии.

"Энергетическая безопасность региона - приоритетная задача областной исполнительной власти. Через 2-3 года заканчивается срок эксплуатации энергоблоков энергодарской атомной электростанции (расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС - УНИАН). Поэтому уже сейчас необходимо создать все условия, чтобы ветроэнергетика пришла в Запорожский регион", - сказал А.БЕРЕЖНОЙ.

При этом, у каких конкретно энергоблоков ЗАЭС и когда конкретно истекает срок эксплуатации, официально не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на территории Запорожской области проходит предподготовку инициированный компанией Euro Cape New Energy проект по созданию на территории Приазовского района области самой мощной в Украине ветровой электростанции - мощностью 450 МВт. Общая стоимость строительства ветроэлектростанции оценивается в 600 млн. евро.