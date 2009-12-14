Открылся газопровод "Туркменистан-Китай"

Президенты Туркменистана, Казахстана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов, Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов и председатель КНР Ху Цзиньтао в понедельник открыли газопровод "Туркменистан-Китай". Открытие новой газовой магистрали состоялось на месторождении Самандепе, откуда берет начало транснациональный газопровод. С этого момента начались поставки туркменского природного газа в КНР.

Всего до конца года Поднебесной будет поставлено 150 миллионов кубических метров газа, и дальше каждый год газовые поставки будут осуществляться по нарастающей. Проектная мощность газопровода - 40 миллиардов кубометров газа в год.

"Сегодня у нас праздничный день, мы запускаем один из самых масштабных энергетических проектов современности - газопровод из Туркменистана в Китай через территорию Казахстана и Узбекистана", - сказал Бердымухамедов, выступая на церемонии открытия. Он подчеркнул, что в кратчайшие сроки в сложных природных и климатических условиях было проложено 7 тысяч километров трубопроводной магистрали, по которой в течение 30 лет будут осуществляться поставки природного газа в КНР.