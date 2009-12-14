PetroChina обнаружила на северо-западе Китая крупное месторождение нефти
10:37, 14 декабря 2009Энергетика
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С запасами 100 млн. т
Дочерняя компания крупнейшего китайского производителя нефти и газа China National Petroleum Corp (CNPC) - PetroChina - обнаружила более 100 миллионов тонн запасов в нефтяном месторождении на северо-западе Китая в провинции Цинхай, сообщает Bloomberg.
Скважина со 100 миллионами тонн нефти стала крупнейшей находкой ресурсов в этой области, заявил вице-президент компании Чжао Чжэнчжан (Zhao Zhengzhang).
Petrochina - одна из крупнейших в Китае нефтегазовых компаний. Прибыль за первый квартал 2009 года - 2,78 миллиарда долларов. сообщает РИА Новости.
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