КМУ одобрил концепцию создания минимальных запасов нефти

Кабинет министров Украины утвердил концепцию создания в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов на период до 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО, подписано соответствующее правительственное распоряжение от 8 декабря.

В частности, концепция предусматривает создание минимальных запасов, которые с учетом объема собственной добычи нефти гарантируют наличие 90-дневного объема внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов. Это повысит уровень энергетической безопасности государства путем создания эффективной системы защиты национальной экономики от уменьшения объема поставок нефти и нефтепродуктов или их прекращения.

Необходимость создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов объясняется зависимостью национальной экономики от импорта энергоносителей. В документе поясняется, что в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов, потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10 дней за счет собственной добычи и имеющихся резервов.

При этом в сообщении отмечено, что интеграция Украины в Европейское сообщество также обусловливает необходимость создания минимальных запасов в соответствии с директивами Европейского Союза и с учетом практики государств - членов ЕС.

Как отмечается в концепции, на первом этапе ее реализации, который составляет от 1 до 2 лет, принимаются необходимые нормативно-правовые акты, определяется орган исполнительной власти по управлению процессом создания, хранения, обновления и использования минимальных запасов, проводится технический аудит хранилищ нефти и нефтепродуктов, а также создается система статистической отчетности.

На втором этапе, который составляет 9 - 10 лет, происходит процесс накопления минимальных запасов.

Документом предусматривается обеспечение ежегодного роста объемов хранения нефти и нефтепродуктов на уровне не менее 9 - 10-ти дневного объема внутреннего потребления. Объем накопления нефти и нефтепродуктов на соответствующий год изменяется по решению Кабинета министров Украины.

Как сообщалось, в январе 2009 года Минтопэнерго опубликовало проект концепции создания стратегических запасов топлива до 2020 года. В ценах начала текущего года прогнозный объем необходимых инвестиций для реализации таких инициатив превышал 23 млрд. грн.

Согласно документу, первый этап реализации программы (один-два года) предусматривал принятие необходимых нормативно-правовых актов, а также создание государственного органа по управлению запасами. В течение этого периода должны быть проведены технический аудит хранилищ нефти и нефтепродуктов и разработана система статистической отчетности.

В ходе второго этапа (9-10 лет) планируется создать сам резерв. При этом проект предполагает ежегодно обеспечивать рост объемов запасов нефти и нефтепродуктов на 9-10 суток.

На третьем этапе, после создания 90-дневного запаса, будет осуществляться управление процессом функционирования и обновления минимальных запасов.

В материалах Минтопэнерго также отмечалось, что, согласно ориентировочной оценке существующих емкостей для хранения сырой нефти и нефтепродуктов, в настоящее время объем доступных емкостей составляет 4,3 млн. тонн, из которых пригодны для использования не более 2,0-2,3 млн. тонн. Таким образом, в течение 10 лет необходимо дополнительно построить хранилища общей емкостью 2,0-2,05 млн. тонн. При этом инфраструктура емкостей должна быть разветвленной и равномерно охватывать территорию страны, отмечалось в проекте концепции.

Ранее Украина предпринимала попытки по формированию стабилизационного запаса нефтепродуктов. В начале 2007 года Наблюдательный совет ОАО "Укртранснафта" разрешил правлению компании осуществлять комплекс мер, направленных на формирование таких резервов. Указанный запас предполагалось использовать для проведения товарных интервенций на рынке нефтепродуктов с целью предотвращения резкого увеличения цен на них. Предполагалось создание компанией 5-10-дневного стабилизационного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн.