Exillon Energy привлечет около 101 млн. долл. от IPO

Нефтяная компания Exillon Energy, ведущая добычу в России, определила цену первичного размещения акций (IPO), которое позволит ей привлечь около 62 млн фунтов ($100,7 млн), говорится в сообщении компании.

Exillon определена стоимость одной акции в 153 пенса. Всего будет размещено 40,5 млн новых акций, что составляет примерно 32,3% от капитала компании.

Исходя из цены размещения, капитализация Exillon составит примерно 186,3 млн фунтов или $302,6 млн.

Акции будут размещены на Лондонской фондовой бирже под тикером EXI 17 декабря.

Exillon, зарегистрированная на острове Мэн и имеющая головной офис в Дубае, владеет 10 нефтяными месторождениями на ранних стадиях разработки в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и Западной Сибири, сообщает Reuters.