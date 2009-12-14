Транзит газа РФ по Украине в ЕС упал на 22,7%
В январе-ноябре
Транзит российского газа по территории Украины в январе-ноябре 2009 года упал на 22,7 процента по сравнению с таким же периодом 2008 года, сообщает Государственный комитет статистики страны.
Госкомстат традиционно не сообщает об объемах прокачанного через Украину газа.
В январе-октябре транзит газа через Украину в Европу упал на 26,3 процента, в январе-сентябре - на 29,9 процента.
Госкомстат не называет причины падения транспортировки, однако ранее аналитики и российский Газпром говорили о сокращении потребления топлива в Европе из-за экономического кризиса как основной причине падения транзита.
По территории Украины проходит около 80 процентов всего российского газового экспорта в западном направлении. (Рейтер)