АТКУ: индивидуальное отопление нужно легализовать

Без легализации индивидуального отопления страну захлестнет волна незаконной установки оборудования, которая может создать много проблем для жителей, и ответственность за это будет лежать полностью на плечах Министерства по вопросам ЖКХ.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Люди все больше недовольны централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Обещания реформ через 10-20 лет их не устраивают. Они не верят, что в этой сфере что-то изменится, и желают сами улучшать свою жизнь. Автономное отопление для большинства украинцев оказывается единственным способом решить проблему тепла в своих квартирах. И когда им не разрешают установку систем индивидуального отопления, они идут на самовольную установку оборудования и «отрезание» своих квартир от систем централизованного отопления. Учитывая, что ситуация в коммунальной теплоэнергетике становится все хуже, масштабы распространения индивидуального отопления будут расти в геометрической прогрессии», - сказал он.

По мнению председателя АТКУ, опасность заключается не в самом оборудовании – современные технологии позволяют говорить о его стопроцентной безопасности, – а в контроле правильного подключения, эксплуатации и сервисного обслуживания техники.

«Запретными мерами, которые сейчас регулируют индивидуальное отопление в Украине, ничего не решить. Опыт истории так ничему и не научил Министерство ЖКХ, которое уже начало прибегать к репрессивным методам борьбы с автономными системами. Вместо того чтобы возглавить процесс и упорядочить его, чиновники продолжаются прикрываться надуманными аргументами против индивидуального отопления. Поэтому вся ответственность за масштабное распространение незаконно установленной «автономки» должна лечь именно на них», - считает В.ЯКОВЕНКО.