Польша завершила переговоры с РФ о поставках газа

Польша завершила длившиеся почти год переговоры о газовых поставках со своим главным поставщиком Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства экономики Польши, на прошлой неделе переговорщики согласовали последние «технические моменты» нового межправительственного договора, который определит условия газовых поставок в страну до 2037 года.

Договор начнет действовать после утверждения правительствами Польши и РФ его согласованного текста и подписания сторонами.

Вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК, который накануне обвинил российскую сторону в затягивании подписания договора, назвал «сбалансированными» достигнутые на прошлой неделе договоренности.

По его словам, российская сторона отказалась от дополнительных тем, которые планировала связать с подписанием договора, когда польские переговорщики предложили предоставить PGNIG 10% скидку на газ, которая была до 2006 года.

Он добавил, что стороны сохранили формулу цены на газ, которая будет определяться в зависимости от цен на нефть.

Ни правительства стран, ни национальные газовые компании не предоставили дополнительной информации об окончательной версии договоренностей.

По данным польских медиа, «Газпром» согласился на тариф на транспортировку российского газа польской частью Ямальского газопровода, который позволит российско-польской компании EuRoPolGaz работать с 2% рентабельностью.

Как сообщал УНИАН, недополучающая с начала текущего года 25% газового импорта Польша с января пыталась договориться с «Газпромом» о дополнительных поставках, однако российская сторона, по мнению ряда наблюдателей, специально затягивала переговоры с тем, чтобы добиться ряда уступок от поляков.