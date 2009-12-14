Оптовые цены на бензин в Украине снизились

С 7 по 14 декабря 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,1-2,6% (в среднем на 1,4%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 7 по 14 декабря 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,1%, или 10 грн./т, – до 7120 грн./т; на бензин А-92 – снизились на 2,6%, или 210 грн./т, – до 7900 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 2,1%, или 170 грн./т, – до 8070 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 0,8%, или 50 грн./т, – до 6290 грн./т.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.