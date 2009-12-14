Четыре компании желают участвовать в аукционе

Четыре украинских компании подали в НЭК «Укрэнерго» заявки на участие в аукционе по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

По его словам, несмотря на то, что срок приема заявок истек сегодня в 16.00, аукционная комиссия продолжает принимать заявки компаний, имеющих желание участвовать в аукционе.

«Заявки продолжают принимать, однако, по всей вероятности, по итогам их рассмотрения компаниям будет отказано в связи с несоблюдением сроков», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, НЭК "Укрэнерго" выставит на годовой аукцион по экспорту электроэнергии, который состоится 15 декабря, 275 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», работающего в синхронном режиме с UCTE и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.