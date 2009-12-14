Продан подпишет протокол о присоединении Украины к Энергетическому содружеству

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА подписать Протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического содружества.

Текст соответствующего распоряжения обнародован на официальном Интернет-портале Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что 18 декабря в Загребе во время заседания Совета министров ЕС будет принято положительное решение относительно присоединения Украины к договору об Энергетическом содружестве.

Соглашение об Энергетическом содружестве было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в силу с 1 июля 2006 года.

На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран - членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.

Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей.