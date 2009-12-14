Россия заработала 60 млрд. долл. на энергоресурсах

Россия в 2009 году на продаже энергоресурсов заработала около 60 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам развития энергетики России сообщил вице-премьер-министр РФ Игорь СЕЧИН.

«По состоянию на 14 декабря текущего года в федеральный бюджет от экспорта энергоносителей фактически поступило 1,8 трлн. руб. (около 60 млрд.) – это 131% от задания, оформленного Федеральным законом о бюджете», - сказал И.СЕЧИН.

Он сообщил, что, в том числе, от экспорта сырой нефти РФ получила – 1,1 трлн. руб. (около 37 млрд. долл.), это 149%, от природного газа – 0,378 трлн. руб. (1,3 млрд. дол.), 91%, от продуктов нефтепереработки – 0,349 трлн. руб. (1,2 млрд. долл.), это 142% от задания, которое было поставлено нам по экспорту.

И.СЕЧИН сообщил, что к концу года в РФ будет добыто примерно 296 млн. тонн угля – 90% прошлогоднего показателя.

По его словам, экспорт угля составит почти 100 млн. тонн – это больше 102%. по отношению к прошлому году.

Также И.СЕЧИН отметил, что электроэнергии в РФ будет произведено примерно 989,5 млрд. киловатт-часов - примерно 95% прошлогоднего показателя. «По потреблению – 90,74 млрд. киловатт-часов, это тоже примерно 95,2% по отношению к потреблению прошлого года», - сказал И.СЕЧИН.