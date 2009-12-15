Нефть в Лондоне подорожала почти до 72 долл./барр.

08:00, 15 декабря 2009
Энергетика
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В Нью-Йорке цена опустилась ниже 70 долл.

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на фоне статданных об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в мире, сообщает РИА Новости.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,1 доллара - до 71,89 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,36 доллара - до 69,51 долларов за баррель.

 

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