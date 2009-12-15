Добыча угля госшахтами Украины в 2010 г вырастет на 4,2%

Минуглепром прогнозирует рост уледобычи на государственных угледобывающих предприятиях в 2010 году на 4,5%, по сравнению с ожидаемым итогом 2009 года – до 40 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе, организованном Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и посвященном развитию угольной отрасли, заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«По предварительной оценке, с учетом наметившейся восстановительной тенденции по добыче угля, в 2010 году планируется увеличить ее объемы до 40 млн. тонн», - сказал министр.

Он отметил, что увеличение угледобычи в совокупности с увеличением государственной поддержки отрасли позволит изыскать финансовый ресурс для перехода всех без исключения государственных шахт на выплату повышенных на 30% тарифных окладов, как этого требует ст. 3 Закона «О престижности шахтерского труда».

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2009 года сократили добычу угля на 7,7%, или 5,460 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 65,956 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в январе-ноябре т.г. добыли 35,183 млн. тонн рядового угля, что на 15,7%, или 6,568 млн. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года, в том числе коксующегося – 8,391 млн. тонн (меньше на 11,5%, или 1,089 млн. тонн), энергетического – 26,792 млн. тонн (меньше на 17,2%, или 5,578 млн. тонн).

Ранее в Минуглепроме прогнозировали, что добыча угля государственными шахтами в 2009 году сократится на 7,2% – до 42,7 млн. тонн в связи со снижением спроса на угольную продукцию.