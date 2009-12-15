Эксперты ЕС обсудили с Газпромом поставки газа

Координационная группа Евросоюза по газу обсудила с представителями "Газпрома" на заседании в понедельник в Брюсселе ситуацию с поставками газа в Европу, а также инвестиционную стратегию российской компании, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии по итогам совещания, сообщает РИА Новости.

"Координационная группа ЕС по газу на встрече сегодня (14 декабря - ред.) в Брюсселе под председательством Еврокомиссии обсудила с российской газовой компанией "Газпром" поставки газа и перспективы спроса на него, а также инвестиционную стратегию компании в России и в ЕС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "группа провела также обмен мнениями с украинской газовой компанией "Нафтогаз" относительно транзита российского газа через территорию Украины в ЕС и перспективы ситуации (с газоснабжением) на Украине зимой 2009-2010 годов".

В состав координационной группы ЕС по газу входят представители стран ЕС, национальных регулирующих органов и организаций, представляющих газовую индустрию и потребителей. Группе поручена подготовка рекомендаций для ЕС и его членов на случай прерывания поставок газа в Европу.

Следующее заседание группы состоится 12 января 2010 года.

Еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс, со своей стороны, 7 декабря не исключил возможность возникновения нового кризиса с газоснабжением Евросоюза в начале 2010 года. При этом он отметил усилия российской и украинской сторон по недопущению возникновения нового газового кризиса.

В январе текущего года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. Из-за отсутствия контракта на 2009 год "Газпром" прекратил с 1 января поставки Украине, а с 7 января - и транзит газа в Европу через украинскую территорию, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. Транзит был возобновлен 20 января после достижения договоренностей на уровне премьер-министров РФ и Украины и подписания десятилетних контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Украинские власти, со своей стороны, официально заверили ЕС, что не допустят дестабилизации в системе обеспечения европейских стран природным газом и выполнят обязательства по транзиту российского "голубого топлива".