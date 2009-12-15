В РФ экспортная пошлина на нефть снизится на 4 долл.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 января может снизиться с нынешних 271 доллара за тонну до 267 долларов за тонну, следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе, сообщает РИА Новости.

"Средняя цена на нефть с 15 ноября по 14 декабря составила 75,1313 доллара за баррель", - сообщил РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович.

Таким образом, исходя из формулы расчета пошлины, предельная ставка пошлины с 1 января может составить 267 долларов за тонну.

Ставка пошлины на светлые нефтепродукты понизится с 1 января до 192,2 доллара за тонну, на темные - до 103,5 доллара за тонну. В декабре они составляют 194,9 доллара и 105 долларов за тонну соответственно.

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов. В декабре она выросла сразу на 40 долларов.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.