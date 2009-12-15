«Укрэнерго» запрещено заключать контракты с победителями экспортных аукционов

Хозяйственный суд Киева своим определением по иску госпредприятия «Укринтерэнерго» запретил НЭК «Укрэнерго» заключать контракты с победителями экспортных аукционов на объем мощности, законтрактованный государственным оператором экспорта по долгосрочным контактам.

Об этом сказано в определении суда от 11 декабря т.г. по делу №33/19, текстом которого располгает УНИАН.

«Запретить до вступления решения в законную силу НЭК «Укрэнерго» осуществлять юридические действия (заключать договоры/соглашения, вносить изменения и дополнения в договоры/соглашения)», условиями которых предусматривается предоставление НЭК «Укрэнерго» услуг по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины […] в объемах доступной мощности межгосударственных сетей, которые используются для выполнения внешнеэкономических контрактов по экспорту электроэнергии, заключенных «Укринтерэнерго», на основании проведения аукционов относительно доступа к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии», - сказано в определении суда.

В то же время суд не удовлетворил требования «Укринтерэнерго» в части запрета НЭК «Укрэнерго» и аукционной комиссии проводить аукционы, принимать заявки на участие в аукционе, а также заключать соответствующие договоры по итогам аукционов.

Также неудовлетворенным суд оставил требование госоператора относительно запрета любым другим лицам заключать контракты по экспорту на величину мощности, законтрактованной «Укринтерэнерго» для выполнения своих внешнеэкономических контрактов.

Отметим, в настоящее время для выполнения своих внешнеэкономических контрактов «Укринтерэнерго» законтрактовало весь объем мощности т.н. «Бурштынского энергоострова» (500-550 МВт), с которого осуществляется коммерческий экспорт по наиболее рентабельным направлениям в Венгрию, Словакию и Румынию. При этом на годовой аукцион по экспорту электроэнергии, который должен состояться сегодня, 15 декабря, НЭК «Укрэнерго» выставило услуги по обеспечению доступа к сечению «острова» в объеме 275 МВт.

В настоящее время ГПВД «Укринтерэнерго», которое является единственным оператором экспортных поставок, имеет действующие контракты по экспорту электроэнергии с Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), Korlea Invest a.s. (Словакия), Energy Capital ZRt (Венгрия). Данными контрактами суммарно законтрактована мощность «острова» в объеме 400 МВт, в том числе, по контракту с Ukrenergy Trade ZRt – 250 МВт, Korlea Invest a.s. – 45 МВт, Energy Capital ZRt – 105 MВт. Также «Укринтерэнерго» имеет контракт на 100 МВт с венгерским трейдером Emfesz, который в настоящее время фактически не выполняется из-за отказа венгерского трейдера от импорта электроэнергии на условиях “Укринтерэнерго”

Как сообщал УНИАН, НЭК "Укрэнерго" выставило на годовой аукцион по экспорту электроэнергии, который состоится 15 декабря, 275 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», работающего в синхронном режиме с UCTE и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.

Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 5 неравных лотов: один в 100 МВт, три по 50 МВт и один в 25 МВт. При этом услуги по доступу только к 150 МВт сечения (2 лота - 100 и 50 МВт) гарантируются компанией в полном объеме в течение всего года. Остальные три лота (два по 50 МВт и один - 25 МВт) не гарантируются системным оператором, что означает, что они могут быть скорректированы «Укрэнерго» в оперативном порядке при возникновении аварийных ситуаций или изменении баланса мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Стартовая цена лотов с "Бурштынского энергоострова" колеблется от 2,013 млн. грн до 16,057 млн. грн.

Кроме того, на аукцион выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» одним лотом 135 МВт. Начальная стоимость лота - 21,677 млн. грн.

Кроме того, «Укрэнерго» выставило на торги два лота пропускной способности сечения по направлению на Беларусь общим объемом 175 МВт, два лота суммарным объемом 125 МВт в направлении на Молдову и восемь лотов общим объемом 800 МВт по направлению России.