Представитель РФ: Газового картеля не будет

Превращение Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в газовый картель не планируется, заявил на пресс-конференции в РИА Новости генсек организации от России Леонид Бохановский.

"Превращение организации в газовый картель не стоит на повестке дня и не рассматривается", - сказал он.

Бохановский сообщил, что Канада и Австралия могут стать членами Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

По его словам, одной из приоритетных задач ФСЭГ является расширение географии присутствия организации и увеличение числа ее участников.

"На сегодняшний момент мы ощущаем большую заинтересованность по вхождению во ФСЭГ", - сказал Бохановский.

Он отметил, что соответствующий диалог ведется с Канадой и Австралией. Кроме того, рассматривается возможность трансформации статуса Казахстана и Норвегии из стран-наблюдателей в полноправных участников ФСЭГ.