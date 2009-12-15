Министр энергетики РФ: перебоев поставок газа не будет

Министр энергетики Росии Сергей ШМАТКО не видит никаких оснований для возникновения перебоев поставок газа в Украину и осуществления его транзита в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Нет никаких оснований предполагать, что возникнет ситуация, связанная с какими-то скандалами по поставкам газа, если контракт будет выполняться», - сказал С.ШМАТКО.

Он подчеркнул, что между Украиной и РФ подписаны долгосрочные договоры, которые не истекают к концу года, как это было ранее.

По его словам, есть все условия, чтобы этот контракт выполнялся. Он подчеркнул, что на корпоративном уровне между «Газпромом» и «Нафтогазом» позиции согласованы полностью. «Каких-то разногласий между компаниями нет», - сказал он. Он отметил, что если на НАК «Нафтогаз» будет оказываться давление, то это не будет понято ни Европой, ни миром, ни в самой Украине.

Он также добавил, что в России считают, что в Украине достаточно средств для осуществления своевременных платежей.