Для участия в экспортном аукционе зарегистрировались 5 компаний

Для участия в сегодняшнем аукционе по экспорту электроэнергии зарегистрировались 5 компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго, со ссылкой на итоги раскрытия заявок аукционной комиссией НЭК «Укрэнерго», состоявшегося сегодня утром.

Согласно сообщению, аукционная комиссия зарегистрировала заявки от ОАО «Захидэнерго», ООО «Востокэнерго», НАЭК «Энергоатом», госпредприятия «Укринтеэнерго» и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ».

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.00 состоится годовой аукцион на предоставление доступа к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" выставило на аукцион 275 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», работающего в синхронном режиме с UCTE, с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.

Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 5 неравных лотов: один в 100 МВт, три по 50 МВт и один в 25 МВт. При этом услуги по доступу только к 150 МВт сечения (2 лота - 100 и 50 МВт) гарантируются компанией в полном объеме в течение всего года. Остальные три лота (два по 50 МВт и один - 25 МВт) не гарантируются системным оператором, что означает, что они могут быть скорректированы «Укрэнерго» в оперативном порядке при возникновении аварийных ситуаций или изменении баланса мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Стартовая цена лотов с "Бурштынского энергоострова" колеблется от 2,013 млн. грн до 16,057 млн. грн.

Кроме того, на аукцион выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» одним лотом 135 МВт. Начальная стоимость лота - 21,677 млн. грн.

Кроме того, «Укрэнерго» выставило на торги два лота пропускной способности сечения по направлению на Беларусь общим объемом 175 МВт, два лота суммарным объемом 125 МВт в направлении на Молдову и восемь лотов общим объемом 800 МВт по направлению России.