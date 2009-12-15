ТУКК разбил монополию РФ на транзит азиатского газа

По российской монополии на транзит газа из Центральной Азии нанесен мощный удар, пишет сегодня «Коммерсант».

Вчера в присутствии глав КНР, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана Ху Цзиньтао, Нурсултана Назарбаева, Гурбангулы Бердымухамедова и Ислама Каримова был торжественно открыт газопровод Туркмения—Узбекистан – Казахстан – Китай (ТУКК), который уже в 2013 году будет перекачивать в Поднебесную 40 млрд кубометров газа в год. По мнению экспертов, этот маршрут транспортировки энергоносителей в обход РФ снизит зависимость центральноазиатских республик от Москвы и закрепит за Китаем статус неформального лидера региона. Кроме того, новая труба может ухудшить позиции "Газпрома" на переговорах о строительстве газопроводов из России в КНР и возобновлении Москвой закупок туркменского газа.

Никто из участников вчерашней церемонии не приоткрыл завесу над главной тайной — по какой цене Китай будет покупать газ. Впрочем, источник "Ъ" в правительстве Туркмении утверждает, что "цена является рыночной и нас полностью устраивает". Это и неудивительно. По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, любой наземный трубопровод позволит Китаю снизить зависимость от поставок по уязвимым морским маршрутам, которые могут быть перекрыты в случае военного конфликта. Похоже, именно поэтому Китай согласился платить за газ рыночную цену, хотя сам являлся основным инвестором строительства трубы (его затраты оцениваются в $20 млрд).

Межправительственное соглашение по строительству ТУКК было заключено в апреле 2006 года, работы начались в 2007 году и заняли меньше трех лет. Протяженность трубопровода до границы КНР превышает 1800 км. В следующем году по нему будет поставлено около 13 млрд кубометров газа, на проектную мощность 40 млрд кубометров труба должна выйти в 2012-2013 годах. К этому моменту Туркменистан будет поставлять примерно 30 млрд кубометров (между CNPC и "Туркменгазом" заключен контракт на поставку газа в КНР сроком на 30 лет начиная с 2009 года), еще 10 млрд кубометров будут давать Узбекистан и Казахстан. Впрочем, это еще не предел: недавно госкомитет КНР по развитию и реформам принял решение о том, что после 2013 года Пекин может инвестировать в увеличение мощности трубы.