ОПЕК немного повысила прогноз спроса на нефть в 2010 г.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) немного повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2010 году, но отметила, что базовые рыночные показатели останутся слабыми в ближайшие два квартала.

ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире на 800.000 баррелей в сутки в будущем году, что на 70.000 баррелей в сутки выше предыдущего прогноза. Это связано с ростом потребления в США и развивающихся странах.

Прогноз ОПЕК мирового потребления нефти в 2010 году сейчас составляет 85,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 86,3 миллиона по расчетам Международного энергетического агентства.

"Более тщательный анализ соотношения спроса и предложения показывает, что базовые показатели останутся слабыми в первом полугодии будущего года, и улучшение наступит во втором полугодии, что отражается в потреблении нефти ОПЕК", - говорится в ежемесячном отчете картеля.

ОПЕК прогнозирует рост спроса на свою нефть на 30.000 баррелей в сутки в следующем году до 28,6 миллиона.

Предложение нефти странами, не входящими в ОПЕК, вырастет в 2010 году на 310.000 баррелей в сутки по сравнению с ростом на 500.000 баррелей в сутки в этом году, причем основная часть поставок пойдет из России и стран СНГ, говорится в прогнозе.

По расчетам Рейтер, соблюдение квот на добычу нефти в ОПЕК снизилось в ноябре до 58 процентов с 60 процентов в октябре.

ОПЕК отметила восстановление спроса в четвертом квартале, но не изменила прогноз, предусматривающий снижение потребления в этом году на 1,4 миллиона баррелей в сутки до 84,3 миллиона.