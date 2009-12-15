На всех меткомбинатах надо строить газогенерирующие станции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что газогенерирующие станции, которые позволяют вырабатывать электроэнергию из переработанного газа, необходимо строить на всех металлургических комбинатах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе ознакомления со строительством такой станции на Алчевском металлургическом комбинате.

«Сегодня мы видим эту большую когенерационную установку, мы видим, как можно получать электроэнергию буквально за цент, мы знаем, что такие примеры лягут в основу государственных программ для всех других металлургических предприятий», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что такие станции позволят минимизировать потребление газа металлургическими предприятиями. «Я думаю, что такие объекты, которые мы сейчас посещаем, дают нам полную надежду на то, что скоро газ нам будет нужен только для тех химических предприятий, которые из газа делают минеральные удобрения – там, где газ является сырьем», – отметила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила собственников и руководство Алчевского металлургического комбината за то, что они еще до кризиса провели модернизацию производства, благодаря чему предприятию удалось нормально пережить кризис.

Как отметили представители руководства предприятия, после введения в эксплуатацию газогенерирующей станции Алчевский меткомбинат будет полностью обеспечен электроэнергией собственного производства.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По данным предприятия на май 2005 года, 89,494% акций ОАО «Алчевский меткомбинат» принадлежали корпорации «ИСД».

По итогам 2008 года убыток ОАО «Алчевский меткомбинат» составил 350 млн. 389 тыс. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль предприятия составила 324 млн. 985 тыс. грн.