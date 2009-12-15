ВР обязала ликвидирующиеся шахты рассчитаться за электроэнергию

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” относительно погашения задолженности шахт за потребленную электроэнергию.

За принятие данного документа проголосовали 369 народных депутатов из 423 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом обеспечивается источник расчетов шахтами, на которых осуществляются мероприятия по подготовке к ликвидации, за текущее потребление и погашение задолженности за электроэнергию, поскольку на это время такие предприятия потребляют электроэнергию почти безвозмездно. Задолженность по состоянию на 01.12.2009 составляет свыше 350,6 млн. грн.

Законопроектом предлагается изменить целевое назначение остатка неиспользованных в 2008 году средств специального фонда государственного бюджета в объеме 260 473,6 тыс. грн., которые поступили от сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, и обеспечить оплату шахтами 3-й группы текущего потребления и погашения задолженности за электроэнергию за счет этих средств.