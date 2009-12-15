Суд Киева приостановил постановление НКРЭ об экспортных аукционах

Киевский окружной административный суд по иску ЗАО «Корлеа Инвест Украина» приостановил действие постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) № 1207 от 22 октября т.г., которым регламентировался порядок проведения аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии. В аукционных торгах объявлен перерыв на час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила, открывая аукционные торги, председатель аукционной комиссии НЭК «Укрэнерго» Татьяна МУРАВЬЕВА.

По ее словам, соответствующее определение суд вынес 15 декабря т.г. В этой связи аукционная комиссия приняла решение объявить часовой перерыв в торгах «до выяснения позиции руководства НЭК «Укрэнерго».